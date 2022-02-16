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Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи получил разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц, следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

Отмечается, что начало клинических испытаний запланировано на 16 февраля и продлится до 30 декабря текущего года.

При этом в реестре сообщается, что количество пациентов, которые примут участие в исследованиях, составит 600 человек.

Ранее директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что центр в ближайшее время ждет от Минздрава разрешения на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19, созданной по новой технологии - на основе вирусоподобных частиц, в том числе штаммов "дельта" и "омикрон". По его словам, эта вакцина может понадобиться на случай возникновения новых вариантов COVID-19.

Ранее Гинцбург сообщил агентству, что это будет инъекционная вакцина и делается она на случай, если одновременно будут циркулировать несколько штаммов.

Вирусоподобные частицы (VLP) - это молекулярные комплексы, которые похожи на вирусы, но не способны к инфицированию, так как не содержат вирусного генома.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург Коронавирус Минздрав РФ

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