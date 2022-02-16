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Центр Гамалеи попросил разрешить испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи в ближайшее время ждет от Минздрава РФ разрешения на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19, созданной по новой технологии - на основе вирусоподобных частиц, в том числе штаммов "дельта" и "омикрон", сообщил "Интерфаксу директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Мы обратились в Минздрав, весь пакет документов туда подан для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц, в составе которой различные S-белки коронавируса, включая "омикрон" и "дельту". В ближайшее время мы ожидаем разрешение на проведение клинических исследований этой новой технологии", - сказал Гинцбург.

По его словам, эта вакцина может понадобиться на случай возникновения новых вариантов COVID-19.

Сейчас, по словам Гинцбурга, ""Спутник V" справляется в том числе с "омикроном", "дельтой", "уханью", потому что у них есть общая антигенные детерминанты, до которых можно добраться и на которые можно заставить вырабатываться перекрестно реагирующие антитела".

"Но нужно быть готовым, если завтра появится новая буква греческого алфавита, еще более сильно отличающаяся от "уханьского" штамма, и уже с помощью такой великолепной вакцины, которую сделал институт Гамалеи, не будет вырабатываться никакого перекрестного иммунитета, даже если два, три или четыре раза введешь", - сказал ученый.

Он пояснил, что может наступить момент, когда одновременно будут циркулировать и "дельта", и "омикрон", и "неизвестный пока X" штаммы.

"Поэтому к этому моменту надо уже иметь готовую технологию, которая позволит решить эту задачу", - добавил Гинцбург.

Ранее глава центра Гамалеи сообщил "Интерфаксу", что это будет инъекционная вакцина и делается она на случай, если одновременно будут циркулировать несколько штаммов.

Вирусоподобные частицы (VLP) - это молекулярные комплексы, которые похожи на вирусы, но не способны к инфицированию, так как не содержат вирусного генома.

Центр Гамалеи Александр Гинцбург Спутник V Коронавирус

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