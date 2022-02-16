Что произошло за день: среда, 16 февраля

Угрозы запрета рекламы "не приземлившихся" в РФ IT-компаний, уголовное дело о массовых захоронениях на Донбассе и итоги дня на ОИ-2022

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор пригрозил санкциями компаниям, которые не начали "приземление" в РФ. К ним вскоре могут начать применять "экономические меры", в частности, запрет на рекламу. В Думе предложили ввести оборотные штрафы за неисполнение закона о "приземлении". Сразу три сервиса - Likee, Viber и TikTok - заявили о создании своих представительств в РФ. Пока не исполнили требования закона Discord, Pinterest, Google, Telegram, Meta и Twitch.

- В России завели уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе. Речь идет об останках не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов украинскими военными в 2014 году, пояснили в СКР.

- Экс-гендиректора Антипинского НПЗ заочно арестовали. Геннадию Лисовиченко предъявили новое обвинение - покушение на особо крупное мошенничество. Его подозревают в незаконной выписке себе крупной премии накануне увольнения.

- Крымское отделение "Единой России" приостановило членство депутата, насмерть сбившего пенсионерку. Игора Буданова подозревают в том, что он сбил на машине жительницу Симферополя и скрылся.

- Подразделения ЗВО и ЮВО продолжают возвращение на базы после учений. Первые эшелоны с боевой техникой Южного военного округа покинули Крым, возвращаются домой подразделения танковой армии Западного военного округа. Однако Великобритания обвинила РФ в том, что она сконцентрировала близ границ с Украиной 60% своих сухопутных сил. В Кремле отметили, что не ждут скорой ремиссии "западной истерии" по поводу "вторжения" России на Украину.

- Российские спортсмены завоевали четыре медали на Олимпиаде в среду. Серебро завоевали биатлонистки, бронзу - лыжники в мужском командном спринте, лыжницы - в женском, а также фристайлист Илья Буров в лыжной акробатике. Команда ОКР по итогам дня находится на девятом месте медального зачета.

- В России вновь зафиксирован суточный прирост числа заболевших коронавирусом. До этого в течение четырех суток отмечалось снижение этого показателя. Однако количество госпитализаций снизилось и в РФ, и в Москве. Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона", она может понадобиться на случай возникновения новых вариантов COVID-19.