В РФ завели уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе в прошлом году массовых захоронений местных жителей, погибших в результате обстрелов украинскими военными.

"В августе - октябре 2021 года в районе города Снежное, поселка Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка города Первомайска, поселка Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений", - сообщил в среду сайт СКР.

По данным ведомства, эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

В связи с этим главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором).

"Пренебрегая международными договоренностями и актами, начиная с апреля 2014 года представители украинских силовых структур постоянно ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение неизбирательного действия, предназначенное для максимально эффективного уничтожения людей и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По оценке СКР, следствием "стало не только разрушение жилых домов и объектов обеспечения жизнедеятельности, но и гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих групп, которые не участвуют в военном конфликте".

"Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден - российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны", - заявили в СКР.

"В ходе расследования этих преступлений получены данные о стихийных общих безымянных могилах, сформированных вынужденно вне специально отведенных для этого мест в связи с продолжавшимися боевыми действиями", - сообщили в ведомстве.