Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела в Донбассе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за обстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Донецкой народной республики председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом", - сказала Петренко.

Она заявила, что в СМИ в воскресенье "появились сведения о том, что украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой народной республики". В результате обстрелов, добавила Петренко, были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.

В минувшую субботу стало известно, что СКР начал проверку данных об удержании в плену украинскими силовиками почти 40 россиян в селе Старомарьевка в "серой зоне" на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.

26 октября СМИ сообщили, что украинские подразделения заняли село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" в Донбассе, однако Киев опроверг эту информацию.