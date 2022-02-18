Володин назвал неслучайным обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

По словам спикера нижней палаты, Зеленский фактически отказался от Минских соглашений

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от выполнения Минских соглашений, в этой связи недавнее обращение Госдумы к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) неслучайно.

"Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками".

"Местные выборы, политическое урегулирование - вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?" - отметил спикер Госдумы.

По его словам, "неслучайно депутаты Государственной Думы высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств".

"Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников", - написал Володин.

Кроме того, "Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса", отметил председатель Госдумы.

Также он напомнил, что на территории ДНР и ЛНР обнаруживаются массовые захоронения жителей и Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

Вместе с тем "преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем", отметил Володин. "Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества", - написал он.

"Важно устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание. Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты", - считает Володин.

Инициатива о признании ДНР/ЛНР

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.