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Жители Донбасса подали иски в ЕСПЧ к Киеву на сумму более 310 млн евро

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Жители Донбасса, потерпевшие от действий украинских властей, направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобы на общую сумму более 310 млн евро, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"При содействии СК России представителями российских адвокатских образований обработано более 39 тыс. досье, из которых подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. Общая сумма заявленных в жалобах требований, подлежащих возмещению, составляет более 310 млн евро", - сказала Петренко.

Представитель СК добавила, что при формировании для ЕСПЧ позиции государства по отношению к событиям в Донбассе используются материалы расследований по делам, возбужденных российским следствием. "Рассматриваемый в ЕСПЧ с июля 2021 года иск "Россия против Украины" основывается на переданных Следственным комитетом копиях материалов уголовных дел по фактам геноцида русскоязычного населения Донбасса, нападений на российские загранучреждения, обстрелов Ростовской области, убийств и иных насильственных действий в отношении журналистов", - сказала она.

Донбасс Украина ЕСПЧ СКР Светлана Петренко

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