СКР начал расследование после обстрела поселка в Донбассе с помощью беспилотника

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены установить личности украинских военных, причастных к ранению трех жителей Донбасса взрывом бомбы, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Согласно сообщению, поступившему в субботу в "Интерфакс", атака с использованием беспилотника была совершена 30 октября в поселке Гольмовский Никитовского района ДНР. По данным следствия, "трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский города Горловки, получили тяжелые ранения".

Возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 1 ст. 356 УК РФ). В ведомстве отметили, что украинские силовики "грубо нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней".