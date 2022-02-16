ФСИН опровергла сообщения о подозрении на туберкулез у осужденного американца Рида

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла данные правозащитников о возможном заболевании туберкулезом осужденного американца Тревора Рида.

"Тревор Рид, отбывающий наказание в исправительной колонии, здоров", - заявили журналистам в пресс-бюро управления ФСИН по Мордовии в среду.

В ведомстве отметили, что Рид "с жалобами на самочувствие ни к администрации учреждения, ни в медицинскую часть не обращался, в контакте с осужденными, больными туберкулезом, не находился".

"Рид отбывает наказание, назначенное ему судом, в строгом соответствии с российским законодательством. Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали", - утверждают в УФСИН.

Ранее пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц заявил, что в декабре Рид имел длительный контакт с другим заключенным с активной фазой туберкулеза "и сообщает, что кашляет кровью и не получает в связи с этим медицинскую помощь".

В посольстве призвали МИД РФ обеспечить должный уровень медицинской помощи для Рида "или, еще лучше, отпустить его".

Позднее защита Рида подтвердила информацию дипломатов США о выявленном у него подозрении на туберкулез.

"Мы можем подтвердить сведения о подозрении на туберкулёз у Тревора. Данных о принимаемых для лечения мерах у нас нет", - сообщили "Интерфаксу" адвокаты Рида Сергей Никитенков и Виктория Буклова.

Дело Тревора Рида

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года Рид признал Рида виновным в применении насилия в отношении представителей власти и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома 106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, а также ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения.