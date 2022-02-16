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Публициста Соловья и его сына допросили в СК как свидетелей по делу об экстремизме

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Публицист Валерий Соловей вместе с сыном Федором допрошен в Следственном комитете в качестве свидетелей по уголовному делу об экстремизме, после допроса их отпустили, сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Добрынин в среду.

"Валерий и Федор были допрошены в рамках уголовного дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), само дело, скорее всего, возбуждено около полугода назад в отношении неустановленных лиц, то есть по факту. После допроса в СК отец и сын остались в статусе свидетелей по делу", - сказал Добрынин.

Адвокат добавил, что не может в настоящее время уточнить подробности уголовного дела.

Ранее в среду сообщалось, что публицист был задержан после обыска в его квартире в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Статья 282 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фабула дела пока неизвестна.

Публицист Соловей был участником нескольких оппозиционных акций. Ранее преподавал в МГИМО, где, в том числе, занимал должность заведующего кафедрой связей с общественностью.

Валерий Соловей СКР

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