Что случилось этой ночью: четверг, 17 февраля

Заявление США об угрозе со стороны России на украинской границе, предложение Блинкена встретиться с Лавровым, допрос публициста Соловья и его сына

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме заявили, что все еще видят угрозу в действиях России на границе с Украиной. Согласно позиции администрации США, РФ способна атаковать Украину "в любой момент". В США также считают, что заявления России об отводе войск от границы с Украиной не соответствуют действительности.

- Блинкен заявил о готовности встретиться с Лавровым. В Госдепе отметили, что переговоры могут состояться "когда для этого будет подходящее время". США также ждут ответ России на предложения по безопасности.

- Публициста Соловья и его сына допросили в СК как свидетелей по делу об экстремизме. Их адвокат сообщил, что не может в настоящее время уточнить подробности уголовного дела. В среду Соловей был задержан после обыска в его квартире в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье 282 УК РФ.

- Добровольно ограничить наценки согласились еще 17 региональных ритейлеров. Компании направили ФАС свои предложения о товарных позициях, по которым каждая из них готова ограничить максимальные розничные наценки на отдельные позиции товаров из базовой продуктовой корзины.

- Украина предложила обсудить постановление Госдумы РФ о признании ЛНР и ДНР в СБ ООН. "Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", - написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.