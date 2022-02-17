Ковид-ограничения в России "снижают мотивацию" иностранцев приезжать

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Хотя у России открыто авиасообщение с рядом стран и оттуда могут приезжать туристы, их мотивацию снижают введенные в регионах запреты посещать культурные объекты и общепит без тестов и прививок, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"К нам могут въехать граждане тех стран, с которыми у нас открыто прямое авиасообщение. Таких стран достаточно много, но реально приезжает намного меньше туристов, - отметила она. - Наши иностранные коллеги говорят о том, что интерес к России есть, но туристы бояться ехать, потому что плохо понимают правила: не было внятной информации от Роспотребнадзора о том, что делать туристу, если он здесь заболел, где проходить карантин. В Петербурге иностранные путешественники не могут попасть в музеи, рестораны без постоянной сдачи ПЦР-тестов, которые нужны за 24 часа. И пока эти ограничения будут сохраняться, мотивация приехать сильно снижается".

АТОР фиксирует небольшой поток туристов из Индии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Европейских туристов очень мало, сказала Ломидзе.

Ростуризм в четверг опубликовал памятку для въезда иностранных туристов в Россию. Посетить страну могут граждане 80 государств, для этого им потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда и анкета въезжающего. Ломидзе отметила, что появление памятки может привести к росту въездного турпотока, но без снятия ковид-ограничений прирост не будет значительным.

Серьезным подспорьем для роста въездного турпотока мог бы стать допуск морских круизов в Санкт-Петербург, предложила Ломидзе.

"Нужно разрешить путешествовать таким образом гражданам стран, с которыми у нас возобновлено авиасообщение. Мы готовим соответствующее обращение в Ростуризм и Роспотребнадзор", - добавила она.

Эксперт также предлагает увеличить срок действия ПЦР-тестов до 72 часов или разрешить иностранным туристам посещать объекты показа без справок с результатом тестирования.