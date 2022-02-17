Ростуризм разъяснил правила въезда иностранных туристов в Россию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм подготовил памятку по правилам въезда иностранных туристов в Россию, она опубликована на сайте ведомства на русском и английском языках, сообщила в инстаграме глава ведомства Зарина Догузова. Она там же выложила эту памятку в формате карточек.

Сейчас в Россию как турист может въехать гражданин или человек, имеющий вид на жительство в одном из государств в перечне, составленном правительством России. В перечень включены 80 стран, въезд из которых разрешен. Ограничения были введены в марте 2020 года из-за пандемии.

"Иностранный турист может въехать в РФ как из своей страны, так и с пересадкой в любой другой стране, с которой возобновлено авиасообщение", - объяснила Догузова.

В соответствии с памяткой, туристические визы выдаются иностранным путешественникам, которым разрешен въезд в Россию распоряжением правительства. При этом выдача единых электронных виз временно приостановлена.

Для въезда иностранцу потребуется результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия, а также придется заполнить анкету по образцу на сайте Роспотребнадзора.

Для въезда в Россию не нужен документ с QR-кодом, однако он может потребоваться при заселении в отели в регионах страны или посещении массовых мероприятий и заведений общественного питания.

"Если появились симптомы коронавируса, то рекомендуется обратиться в медицинскую организацию для сдачи теста на инфекцию и до получения результатов соблюдать режим изоляции в месте своего пребывания (гостиница или другое средство размещения). Стоимость теста варьируется от 1,5 до 4 тысяч рублей", - говорится в памятке.

Отбывать карантин иностранцу придется за свой счет. Если страховой полис покрывает их, то рекомендуется сохранить чеки для дальнейшего предоставления страховщику, чтобы возместить траты.

Если иностранный турист получил положительный результат теста на коронавирус, то ему необходимо соблюдать карантин в месте своего пребывания в течение 7 дней с момента получения положительного результата. Лица, контактировавшие с иностранным туристом, не должны проходить карантин, если у них не выявлен коронавирус.

Иностранный турист может повторно сдать тест на COVID-19 во время прохождения карантина, но не ранее чем через 3 дня после получения положительного результата лабораторного исследования. Если тест отрицательный, то изоляцию можно прекратить. Туристу не нужно самостоятельно информировать об этом какие-либо государственные органы: необходимую информацию направляет медицинское учреждение).

При ухудшении самочувствия следует обратиться за помощью в медицинское учреждение. Бесплатный номер экстренной помощи в России - 112.

"Предоставление и финансирование медицинской помощи (включая медико-транспортные услуги) иностранным туристам в рамках медицинского страхования осуществляется в соответствии с договором медицинского страхования", - следует из памятки.

Ростуризм также рекомендует иностранным гражданам включить в договор медицинского страхования покрытие рисков, связанных с лечением коронавируса.