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Работа кафе и кинотеатров в Петербурге продлевается до двух часов ночи

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рестораны, кафе, кинотеатры, концертные залы, катки, объекты досуга в Петербурге с понедельника могут работать до двух часов ночи, следует из ранее подписанных губернатором изменений в постановление городского правительства 121.

"Продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи, уточнили в Смольном.

При этом по-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Прежний порядок предусматривал работу точек общепита до 23 часов. Изменения в постановление городского правительства 121 от 13.03.2020 "О мероприятиях по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" были подписаны губернатором Александром Бегловым 15 февраля.

Согласно тому же документу, с понедельника в Петербурге начинают действовать сертификаты об антителах к COVID-19.

"Граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать: торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения, музеи и выставки, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга, бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия, пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, рестораны, кафе", - говорится в сообщении пресс-службе.

Согласно приказу министерства здравоохранения от 4 февраля 2022 года, с 21 февраля в России можно получить QR-код по результатам теста на антитела.

С этого же дня поликлиники Петербурга переходят на плановый режим работы.

Хроника 09 января 2020 года – 21 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Санкт-Петербург коронавирус COVID-19

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