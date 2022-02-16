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Силуанов предупредил о риске ухода в тень сектора криптовалют в России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Промедление с принятием законов о регулировании криптовалют тормозит развитие сектора и уводит его в тень, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, если у министерства и Банка России сохранятся разногласия по этим вопросам, Минфин внесет в правительство пакет законопроектов с таблицей разногласий для использования существующей процедуры снятия таких разногласий.

"Иначе мы никогда не выйдем на вариант, который нужно будет реализовывать", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, какие будут шаги в случае отсутствие компромисса с ЦБ по поводу регулирования рынка цифровых валют.

"Мы уже года полтора спорим по этому закону, и мне кажется, что промедление тормозит развитие этого сектора, даже если мы ошибемся, мы его всегда сможем поправить, хуже, когда решение не принимается, затягивается, и серый сектор, как был, так и остается, только больше развивается", - сказал министр.

"Будем выходить с разногласиями к руководству, руководство будет определяться. Первый уровень снятия разногласий - правительство РФ", - добавил он.

Минфин видит активное развитие этого сектора и отмечает необходимость его регулирования в России, сказал Силуанова.

Ранее ЦБ и Минфин представили противоположное видение развития данного рынка. ЦБ в своем консультативном докладе предложил запретить майнинг и использование инфраструктуры внутреннего финансового рынка для операций с криптовалютой. В свою очередь, Минфин предложил встроить сегмент криптовалютных операций как в банковский сектор, так и в сферу операторов обмена цифровых валют с введением соответствующего реестра операторов. Правительство утвердило концепцию развития рынка криптовалют, основанную на предложениях Минфина, 8 февраля.

Минфин Антон Силуанов Банк России правительство

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