В РФ могут обложить налогом разницу между покупкой и продажей криптовалюты

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Один из вариантов налогообложения операций с криптовалютами, которые рассматривает Минфин, это налог на разницу между размером вложений и ценой продажи "на выходе", сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью "России 24".

"Мы изучаем опыт других стран, здесь могут быть либо вмененные налоги, как это сделано в Казахстане, либо это могут быть налоги с разницы между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложения в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", - сказал он, отметив, что для начала "нужно продвинуть основную тему – вопросы признания и легализации этого актива".

В настоящее время Минфин и ЦБ пытаются сблизить свои позиции, чтобы выработать законопроект, регулирующий криптовалюту в РФ. Как ранее сообщал Силуанов, если это не удастся сделать, то будет использоваться процедура снятия разногласий – "в правительство готовится таблица разногласий, рассматривается и принимается решение, иначе мы никогда не выйдем на вариант, который нужно будет реализовывать". "Первый уровень снятия разногласий – правительство РФ", - отметил он.

Силуанов отметил, что Минфин и ЦБ, в частности, ищут способы, как "не заражать" финансовые организации, которые будут участвовать в обороте. "Мы слышим позицию ЦБ о том, что необходимо создать систему, чтобы наши кредитные организации не заражались сложными и волатильными финансовыми активами и сейчас прорабатываем этот вопрос вместе с нашими коллегами из ЦБ, чтобы вопрос учета этих финансовых активов на балансах банка не влиял на устойчивость кредитных организаций. Может быть, забалансовые счета и так далее, как это делается по ряду активов", - пояснил он.

Министр отметил, что при подготовке законопроекта не ставятся какие-то фискальные цели, но "это будет общий уровень налогообложения, который одновременно с легализацией пополнит казну РФ".

Министр рассчитывает, что даже с учетом длительного обсуждения законопроект может быть принят до конца года.

"Мы должны пройти несколько этапов, принять решение внутри правительства и ЦБ, внести законопроект в парламент и, надеюсь, что в лучшем раскладе это может быть принятие в весеннюю сессию. Если будут более широкие дебаты, то, надеюсь, что до конца года мы могли бы принять этот законопроект", - сказал он.