Поиск
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнееБиатлон10:00Женщины. Финал  Франция Норвегия НорвегияПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Швеция НорвегияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

В РФ могут обложить налогом разницу между покупкой и продажей криптовалюты

В РФ могут обложить налогом разницу между покупкой и продажей криптовалюты
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Один из вариантов налогообложения операций с криптовалютами, которые рассматривает Минфин, это налог на разницу между размером вложений и ценой продажи "на выходе", сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью "России 24".

"Мы изучаем опыт других стран, здесь могут быть либо вмененные налоги, как это сделано в Казахстане, либо это могут быть налоги с разницы между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложения в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", - сказал он, отметив, что для начала "нужно продвинуть основную тему – вопросы признания и легализации этого актива".

В настоящее время Минфин и ЦБ пытаются сблизить свои позиции, чтобы выработать законопроект, регулирующий криптовалюту в РФ. Как ранее сообщал Силуанов, если это не удастся сделать, то будет использоваться процедура снятия разногласий – "в правительство готовится таблица разногласий, рассматривается и принимается решение, иначе мы никогда не выйдем на вариант, который нужно будет реализовывать". "Первый уровень снятия разногласий – правительство РФ", - отметил он.

ЭкономикаСилуанов предупредил о риске ухода в тень сектора криптовалют в РоссииЧитать подробнее

Силуанов отметил, что Минфин и ЦБ, в частности, ищут способы, как "не заражать" финансовые организации, которые будут участвовать в обороте. "Мы слышим позицию ЦБ о том, что необходимо создать систему, чтобы наши кредитные организации не заражались сложными и волатильными финансовыми активами и сейчас прорабатываем этот вопрос вместе с нашими коллегами из ЦБ, чтобы вопрос учета этих финансовых активов на балансах банка не влиял на устойчивость кредитных организаций. Может быть, забалансовые счета и так далее, как это делается по ряду активов", - пояснил он.

Министр отметил, что при подготовке законопроекта не ставятся какие-то фискальные цели, но "это будет общий уровень налогообложения, который одновременно с легализацией пополнит казну РФ".

Министр рассчитывает, что даже с учетом длительного обсуждения законопроект может быть принят до конца года.

"Мы должны пройти несколько этапов, принять решение внутри правительства и ЦБ, внести законопроект в парламент и, надеюсь, что в лучшем раскладе это может быть принятие в весеннюю сессию. Если будут более широкие дебаты, то, надеюсь, что до конца года мы могли бы принять этот законопроект", - сказал он.

Антон Силуанов Минфин ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Военные провели учение в Сибири с системой ПВО С-300

Военные провели учение в Сибири с системой ПВО С-300

В Красноярске следователи заинтересовались найденным у подростка арсеналом

Подсудимая по делу о гибели краснодарского "людоеда" не признала вины

Семья предполагаемого убийцы москвича в КЧР заявила, что он придет с повинной

Путин во время учений в субботу будет находиться в ситуационном центре

Дипломатическое противостояние

Песков назвал высылку замглавы дипмиссии США из РФ ответом на провокацию

Песков назвал высылку замглавы дипмиссии США из РФ ответом на провокацию

Украинская НПО "Свободный Идель-Урал" признана нежелательной в РФ

В субботу под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания

В субботу под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 18,6 тыс. пациентов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });