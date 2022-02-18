Суд заменил брату Навального условный срок на реальный

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции заменил Олегу Навальному, брату политика Алексея Навального условный срок на реальный по так называемому "санитарному делу", передает корреспондент "Интерфакса".

На заседании подсудимого не было. Судья, ссылаясь на материалы ФСИН, сообщил, что Олег Навальный купил билет на Кипр на 4 сентября 2021 года и у пенитенциарной службы нет данных о его возвращении.

"Представление ФСИН - удовлетворить, отменить условное наказание Навальному и направить его отбывать наказание в колонию строгого режима", - огласил решение судья.

Преображенский суд 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной акции в Москве в январе. Мосгорсуд подтвердил этот приговор.

По условиям приговора, Олег Навальный в течение испытательного срока не имел права менять место жительства, не уведомив уголовно-исполнительную инспекцию (УИС), и периодически приходить и там регистрироваться. 25 января УИС попросила суд заменить ему условное наказание на реальное.

В суде 18 февраля представитель инспекции напомнил, что Навального 26 января объявили в розыск, поскольку он скрылся от инспекции.

Требование о замене условного срока на реальный поддержал прокурор.

Адвокат Олега Навального Никос Параскевов заявил, что его подзащитный не признает законность приговора и считает необоснованным обращение ФСИН. Информации о местонахождении подзащитного у него нет.

"Санитарное дело" было возбуждено после акции 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального. Десяти его фигурантам вменили подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических требований в связи с этой акцией. Кроме Олега Навального, по делу проходили соратники Алексея Навального, несколько муниципальных депутатов, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие. Навальный получил условный срок, большинство остальных фигурантов - сроки ограничения свободы, а дело в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса было прекращено.