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Мосгорсуд признал законным приговор брату Навального по делу об акции 23 января

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор брата оппозиционера Алексея Навального - Олега по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции оппозиции 23 января в столице.

"Мосгорсуд только что рассмотрел апелляционные жалобы защиты на приговор Олегу Навальному по "санитарному делу". Из приговора исключена справка из Роспотребнадзора. Формально приговор Преображенского суда изменён, фактически же никаких изменений, в том числе в части наказания", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Никос Параскевов во вторник.

Он отметил, что решение Мосгорсуда будет в дальнейшем обжаловано в кассационном суде и в ЕСПЧ.

Как сообщалось, 6 августа суд приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратница Любовь Соболь получили по 1,5 года ограничения свободы по этому делу.

Несанкционированные акции в поддержку Навального, арестованного после возвращения в Россию, прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Были возбуждены уголовные дела, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходили 10 фигурантов. Среди них Олег Навальный, Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие. 14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

Олег Навальный

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