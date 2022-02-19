Навальный подал очередной иск к администрации колонии в Покрове

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области, где он отбывает наказание, следует из материалов на сайте Петушинского районного суда.

Иск относится к категории - "оспаривание решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями".

"Обжалование действий должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений. Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных к лишению свободы", - говорится на сайте суда.

Суть иска не раскрывается.

Навальный указан в качестве административного истца, в качестве его представителя - адвокат Вадим Кобзев.

Ранее Навальный уже обращался в суд с исками к администрации колонии. Они, в частности, касались оспаривания решений о постановке его на учет как склонного к побегу, установки цензуры получаемых им газет и книг, а также использования его адвокатами на свиданиях техники, ноутбуков и телефонов.

С середины марта 2021 года Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

В январе текущего года он был внесен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.

Очередной судебный процесс над Навальным стартовал в феврале. Лефортовский суд Москвы принял ранее решение о проведении выездных заседаний в ИК-2. Оппозиционеру вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к суду.