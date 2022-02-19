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Власти Ростовской области получили 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовскую область пришли 5 млрд рублей федеральных средств, выделенных из бюджета на единовременные выплаты беженцам из Донбасса, министерство труда и социального развития Ростовской области в ближайшее время утвердит выделения денежных средств, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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Он отметил, что деньги уже доведены до министерства труда Ростовской области.

"То, что касается ситуации - у нас семь автомобильных пунктов пропуска, два железнодорожных, и семь пешеходных. На это время, 1:30 по московскому времени, через пункты пропуска прошли 1 157 человек, в том числе 353 ребенка", - добавил Гуськов.

Пункты временного размещения уже приняли 373 человека, в том числе 177 детей. Всего, по словам замгубернатора, Ростовская область готова разметить на данный момент 11 829 человек, из них более 3 тыс. - в детских лагерях.

"Мы понимаем также, что завтра мы поработаем с домами культуры, с образовательными организациями и где-то не совсем приспособленные помещения... Мы рассчитываем, что до 20 тыс. доведем количество мест, на которые мы можем принять беженцев", - уточнил он, добавив, что сотни тысяч беженцев Ростовская область принять не сможет.

Как ранее заявил глава МЧС самопровозглашенной ДНР Алексей Кострубицкий, с начала эвакуации республику покинули более 3 тысяч человек, всего ДНР планирует эвакуировать до 700 тысяч человек.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию пожилых людей, женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

Ростовская область Донбасс Игорь Гуськов

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