В Ростовской области из-за беженцев ввели режим повышенной готовности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области с 18 февраля введен режим повышенной готовности из-за эвакуации на ее территорию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона.

Там напомнил, что для приема беженцев при обладминистрации создан оперативный штаб.

"Для размещения граждан ДНР И ЛНР подготовлены пункты временного размещения. ПВР планируется развернуть на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, всего на 3274 мест. В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 000", - сказал собеседник агентства.

18 февраля руководители самопровозглашенных республик Донбасса объявили о срочной эвакуации в Ростовскую область мирного населения по согласованию с российской стороной и из соображений безопасности. Ростовский губернатор Василий Голубев уже попросил помощи у федерального центра, президент Владимир Путин распорядился принять и обустроить беженцев и выделить каждому по 10 тысяч рублей. Только из ДНР могут выехать 700 тысяч человек, говорили в МЧС региона.

В Ростовской области ранее в пятницу заработал штаб по организации работы с беженцами, говорил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Затем он сказал, что этот регион в одиночку не справится с размещением сотен тысяч людей, к приему эвакуированных нужно подключать Кубань, Ставрополье, Волгоградскую и Воронежскую область.

"В ближайшие дни прибудут около 100 тысяч человек. Если события будут развиваться как в 2014 году, прибудет от 400 до 700 тысяч человек, зависит от того, как планируют те штабы, которые создали Пасечник (глава ЛНР Леонид Пасечник - ИФ) и Пушилин (глава ДНР Денис Пушилин - ИФ), если только с прифронтовой зоны эвакуировать - то это около 100 тысяч, если начнут более массово - то количество людей будет кратно увеличиваться", - сказал Водолацкий.

По его сведениям, в Ростовской области разворачивается пункт временного размещения на 10 тысяч человек.

"Уже приближаются 45 автобусов и уже через 1,5 - 2 часа будут уже на территории Ростовской области. Самое главное сейчас - разместить детей, а завтра уже когда будет прибывать взрослое население, нужно подключать и другие территории - Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую и Воронежскую области, потому что одна Ростовская область с таким потоком не справится", - добавил Водолацкий.

Вскоре после этого российское телевидение сообщило, что первые автобусы с эвакуированными прибыли на территорию России.

В пресс-службе российского МЧС сообщили, что в Ростов по поручению Путина вылетел врио главы ведомства Александр Чуприян, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава, они займутся организацией приема беженцев.

"Специалистами МЧС России уже проведена предварительная оценка ситуации. Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью", - сообщило ведомство. .

"В настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов", - заявили в МЧС.

По данным министерства, в первую очередь организована эвакуация детей. " Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте", - уточнили в ведомстве.