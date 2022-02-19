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ЛНР сообщила об обстрелах территории республики

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает об обстрелах территории ЛНР со стороны украинской армии, в том числе с применением артиллерии.

"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что обстрелам с украинской стороны подверглись населенные пункты Желобок, Санжаровка, Золотое-5м Желтое, Калиново. При обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 и 120 мм, уточнили в представительстве.

Как говорится в сообщении, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о проведении на территории республики всеобщей мобилизации.

ЛНР СЦКК

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