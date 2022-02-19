Более десяти тысяч беженцев прибыли из Донбасса в Россию

Жители ЛНР в автобусе перед эвакуацией в Ростовскую область Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Границу России пересекли более 10 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, таковы данные по состоянию на 10:00 по Москве.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тыс. человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим повышенной готовности. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели 5 млрд руб. на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тыс. руб. каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.