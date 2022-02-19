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Все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд в РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пункты пропуска на границе в Ростовской области переведены на режим приема исключительно въезжающих в Российскую Федерацию, сообщил руководитель пограничного управления ФСБ России Сергей Кудряшов.

"Все места пересечения границы приведены на круглосуточный режим функционирования", - сказал Кудряшов.

В ходе совещания в Ростове-на-Дону он отметил, что с 9:00 управление функционирует в усиленном режиме.

Ранее в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации на фоне прибытия эвакуируемых жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Он сообщил, что 1 692 эвакуированных жителя ДНР и ЛНР находятся в пунктах размещения в Ростовской области. Уже подготовлено 143 пункта.

Об эвакуации людей главы ДНР и ЛНР объявили в пятницу на фоне обострения ситуации.

Ростовская область ДНР ЛНР

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