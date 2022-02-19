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В Ростовской области создали 282 пункта временного размещения для беженцев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 280 пунктов временного размещения (ПВР) Ростовской области готовы принимать эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В настоящее время спланирован облет этих пунктов временного размещения, что я сейчас и сделаю со своими коллегами. Я пообщался на штабе, я пообщался в полпредстве, полное понимание выполнения этой задачи у нас есть", - сказал он журналистам в Ростове-на-Дону в субботу.

Со ссылкой на данные оперштаба Чуприян уточнил, что всего к принятию беженцев в Ростовской области готовы 282 ПВР.

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"Наверняка мы сюда подтащим и усилим психологическую службу. Мы сейчас увеличим силы РХБЗ для обработки этих всех помещений. У нас есть сейчас возможность вскрыть резервы МЧС России. Росрезерв тоже готов, который базируется на этой территории. Мы полностью готовы к выполнению любой задачи", - добавил он.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Ростовская область ДНР ЛНР МЧС РФ Александр Чуприян

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