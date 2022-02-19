К приему беженцев подготовились 26 регионов России

Палаточный лагерь на КПП Матвеев Курган Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более двух десятков регионов Российской Федерации ждут беженцев из Донбасса, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы (принимать беженцев - ИФ). Кстати, хочу отметить, что РЖД, и мы с руководителем Олегом Валентиновичем Белозеровым на эту тему сейчас говорили, готовы предоставлять сюда составы. Передислоцируем их в другие субъекты РФ", - сказал Чуприян журналистам после окончания оперативного совещания в субботу в Ростове-на-Дону.

По его словам, сейчас логистика прорабатывается. "Они в поезде точно так же будут обеспечены питанием и будут встречены в тех субъектах, куда мы их направим", - отметил Чуприян.

Ранее в субботу замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что к приему беженцев готовы семь регионов, включая Краснодарский край и Подмосковье.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

По данным информированного источника, к 10:00 на территорию России прибыли более десяти тысяч беженцев.