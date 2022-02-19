Более 13,5 тыс. жителей ЛНР эвакуированы в Россию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Луганской народной республики эвакуировали на территорию Российской Федерации более 13,5 тысяч жителей ЛНР, сообщил журналистам председатель правительства республики Сергей Козлов.

"По состоянию на 8 утра 19 февраля территорию ЛНР в РФ покинули 13 573 человека", - сказал он.

Ранее в субботу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что границу России пересекли более десяти тысяч беженцев из Донбасса.

По последним данным МЧС России, 26 регионов заявили о готовности разместить эвакуированных на своей территории.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.