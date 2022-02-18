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МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек
Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Из самопровозглашенной Донецкой народной республики в Россию планируют вывезти около 700 тысяч чепловек, заявили в МЧС региона.

"На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республики совместно с администрациями городов и районов", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о срочной эвакуации стариков, женщин и детей в Ростовскую область по договоренности с российской стороной. Источник "Интерфакса" в ДНР говорил, что из региона хотят вывезти несколько сотен тысяч человек. Затем такую же оценку в интервью "России 24" высказал и Пушилин.

Эвакуация уже началась, корреспондент "Интерфакса" передал с места, что в Донецке в автобусы начали сажать детей-сирот из школы-интерната №1, речь шла о 225 детях.

В этот же день такое же решение принял и глава ЛНР Леонид Пасечник. Сообщалось, что начинается эвакуация жителей прифронтового Кировска.

"Муниципалитетам, находящимся в приграничной зоне Ростовской области, поручили провести инвентаризацию потенциальных пунктов временного размещения для беженцев", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям таких пунктов может быть организовано около тысячи. Для этих целей рассматриваются, школы, гостиницы, базы отдыха, детские лагеря.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, уже запросивший помощи у федерального центра, распорядился создать оперштаб по работе с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР, сообщил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, штаб уже заработал, "существует только проблема отлаживания действий с федеральным центром, потому что если будет огромное количество людей, то необходимо содействие федеральных структур, чтобы они оперативно пересекали границу, нужно будет планировать места размещения дополнительные".

Перед этим в городах Таганрог и Гуково "Интерфаксу" сказали, что запросов на прием эвакуированных из Донбасса не получали, но готовы это сделать, поскольку у них уже есть пункты временного размещения.

ДНР МЧС Денис Пушилин Ростовская область Донбасс ЛНР

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