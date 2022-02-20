Более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ростовская область уже приняла около 40 тысяч беженцев, прибывших с территории Донбасса, сообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Сейчас они размещены, в основном, в 92 пунктах временного размещения", - сказал он.

По его словам, за последние сутки около двух тысяч беженцев на двух составах отправлены в Воронежскую и Курскую области.

"Таким образом, мы определили схему, логистику передвижения людей, и этим сейчас руководствуемся", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что беженцы, находящиеся на территории Ростовской области, будут обеспечены сим-картами для связи. "У нас принимается решение по обеспечению (беженцев- ИФ) сим-картами, которые дают возможность частично облегчить их финансовые издержки ли по линии связи", - сказал Чуприян.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил в субботу о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.