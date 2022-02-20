Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 071 985+1 353 963

Около 6,5 тыс. беженцев из ДНР находятся во временных пунктах в Ростовской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В пунктах временного размещения Ростовской области, по данным на восемь утра воскресенья, находятся 6,5 тыс. беженцев, в том числе 2,7 тыс. детей, сообщает пресс-служба правительства области.

Как говорится в сообщении, всего в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах.

Отмечается, что беженцы обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.

Оперативные вопросы по размещению беженцев обсудили в воскресенье утром на заседании комиссии по ЧС под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

В РоссииБолее 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую областьЧитать подробнее

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев доложил, что медики провели медицинский осмотр находящихся в ПВР людей, выявляя больных хроническими заболеваниями. Те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары. В Ростов-на-Дону эвакуированы 74 малыша из Луганского Дома ребенка.

По поручению губернатора региональные службы держат на особом контроле вопрос по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщалось, власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

10
Ростовская область ДНР

Новости по теме

Новости

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

Более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

Пятьсот эвакуируемых из Донбасса направлены в Воронеж

Что произошло за день: суббота, 19 февраля

Навальный подал очередной иск к администрации колонии в Покрове

В погрануправлении подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

В погрануправлении подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

В Волгоградской и Воронежской областях ввели режим повышенной готовности

Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение

Под руководством Путина проведено учение с силами стратегического сдерживания. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });