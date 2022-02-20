Около 6,5 тыс. беженцев из ДНР находятся во временных пунктах в Ростовской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В пунктах временного размещения Ростовской области, по данным на восемь утра воскресенья, находятся 6,5 тыс. беженцев, в том числе 2,7 тыс. детей, сообщает пресс-служба правительства области.

Как говорится в сообщении, всего в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах.

Отмечается, что беженцы обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью.

Оперативные вопросы по размещению беженцев обсудили в воскресенье утром на заседании комиссии по ЧС под председательством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев доложил, что медики провели медицинский осмотр находящихся в ПВР людей, выявляя больных хроническими заболеваниями. Те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары. В Ростов-на-Дону эвакуированы 74 малыша из Луганского Дома ребенка.

По поручению губернатора региональные службы держат на особом контроле вопрос по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщалось, власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта.