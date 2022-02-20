Поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Беженцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли на поезде в Воронеж, сообщили в правительстве региона.
Люди будут доставлены в пункты временного приема.
Ранее сообщалось, что первый поезд с жителями ДНР и ЛНР был отправлен из Ростовской области в Воронежскую в субботу вечером. Он перевозит 500 человек.
Власти Воронежской области заявили, что регион полностью готов к приему беженцев. В области развернуты 42 пункта временного приема на 4502 места.
На территории Воронежской области в связи с планируемым приемом жителей Донбасса введен режим повышенной готовности.
По данным МЧС, в Ростовскую область прибыли около 40 тысяч беженцев.