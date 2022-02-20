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Поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Беженцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли на поезде в Воронеж, сообщили в правительстве региона.

Люди будут доставлены в пункты временного приема.

Ранее сообщалось, что первый поезд с жителями ДНР и ЛНР был отправлен из Ростовской области в Воронежскую в субботу вечером. Он перевозит 500 человек.

Власти Воронежской области заявили, что регион полностью готов к приему беженцев. В области развернуты 42 пункта временного приема на 4502 места.

На территории Воронежской области в связи с планируемым приемом жителей Донбасса введен режим повышенной готовности.

По данным МЧС, в Ростовскую область прибыли около 40 тысяч беженцев.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Ростовская область Воронежская область ДНР ЛНР

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Более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область

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