В Воронеже ждут второй поезд с беженцами из Донбасса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Второй поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибудет в воскресенье в Воронеж, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона.

"Сегодня утром на первом поезде прибыли порядка 1 тыс. человек. И будет днем второй поезд примерно такой же численностью", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также возможен сегодня третий поезд, из которого около 500 человек примет Воронеж, остальные 500 человек будут направлены в Курск.

Ранее сообщалось, что первые беженцы из ДНР и ЛНР прибыли на поезде в Воронеж в воскресенье утром.

Власти Воронежской области заявили, что регион полностью готов к приему беженцев. В области развернуты 42 пункта временного приема на 4 502 места.

На территории Воронежской области в связи с планируемым приемом жителей Донбасса введен режим повышенной готовности.