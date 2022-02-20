Поиск
Хоккей с шайбой07:10Мужчины. Финляндия - Россия 2:1  Финляндия РоссияПодробнееЛыжные гонки06:00Женщины. Финал  Норвегия США ФинляндияПодробнееБобслей04:30Мужчины. Финал  Германия Германия КанадаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:54Заразились
на 20.02В России 15 370 419+170 699В мире 423 071 985+1 353 963

Воронежская область разместила первые 910 человек из Донбасса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Воронежская область приняла первую партию беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в регион по железной дороге в воскресенье утром, сообщает пресс-служба облправительства.

Как говорится в сообщении, всего приехали 910 человек, из них 358 детей. Людей размещают в пунктах временного пребывания на территории Воронежа, Новой Усмани, Рамони, Лисок и Боброва.

В настоящее время формируются списки прибывших на выплаты, объявленные президентом РФ.

Сегодня в регионе будет организована "горячая линия" для прибывающих.

"Медицинское обследование будет организовано в местах временного размещения, по каждому пункту закреплена соответствующая поликлиника, будет осуществлен осмотр медработниками всех прибывших граждан. Средства необходимые у нас есть в резервном фонде губернатора, он соответствующее указание на финансирование выдал", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области Артема Верховцева.

В РоссииВоронежская область вводит режим ЧС из-за роста числа беженцев из ДонбассаЧитать подробнее

В целом, на территории Воронежской области подготовлены 42 пункта для размещения людей. На сегодняшний день регион подтвердил готовность принять 4,5 тыс. человек.

Как сообщалось, в ближайшее время регион ожидает прибытие еще одного поезда с жителями Донбасса.

Из-за растущего потока прибывающих людей из ДНР и ЛНР в Воронежской области введен режим ЧС.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

10
Воронежская область Донбасс ДНР ЛНР

Новости по теме

Новости

Песков назвал провокациями заявления Запада о "датах вторжения на Украину"

Воронежская область вводит режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

Белоруссия и РФ решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства

Расследованием гибели мирных жителей Донбасса займутся в России

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 10,4 тыс. пациентов с коронавирусом

Более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Пользователи столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с ситуацией вокруг Донбасса

Пятьсот эвакуируемых из Донбасса направлены в Воронеж

Что произошло за день: суббота, 19 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });