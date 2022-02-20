Воронежская область разместила первые 910 человек из Донбасса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Воронежская область приняла первую партию беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в регион по железной дороге в воскресенье утром, сообщает пресс-служба облправительства.

Как говорится в сообщении, всего приехали 910 человек, из них 358 детей. Людей размещают в пунктах временного пребывания на территории Воронежа, Новой Усмани, Рамони, Лисок и Боброва.

В настоящее время формируются списки прибывших на выплаты, объявленные президентом РФ.

Сегодня в регионе будет организована "горячая линия" для прибывающих.

"Медицинское обследование будет организовано в местах временного размещения, по каждому пункту закреплена соответствующая поликлиника, будет осуществлен осмотр медработниками всех прибывших граждан. Средства необходимые у нас есть в резервном фонде губернатора, он соответствующее указание на финансирование выдал", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области Артема Верховцева.

В целом, на территории Воронежской области подготовлены 42 пункта для размещения людей. На сегодняшний день регион подтвердил готовность принять 4,5 тыс. человек.

Как сообщалось, в ближайшее время регион ожидает прибытие еще одного поезда с жителями Донбасса.

Из-за растущего потока прибывающих людей из ДНР и ЛНР в Воронежской области введен режим ЧС.