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Второй поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Второй поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Воронеж в воскресенье днем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На вокзал в Воронеже приехал второй поезд с порядка 1 тыс. пассажиров, среди которых женщины, дети и мужчины пожилого возраста. В настоящее время идет их распределение", - рассказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что первые беженцы - около тысячи человек из самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли на поезде в Воронеж в воскресенье утром.

Также в воскресенье возможен третий поезд, из которого около 500 человек примет Воронеж, остальные 500 человек будут направлены в Курск.

Власти Воронежской области заявили, что регион полностью готов к приему беженцев. В области развернуты 42 пункта временного приема на 4 502 места.

Из-за растущего потока прибывающих людей из ДНР и ЛНР в Воронежской области введен режим ЧС.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Воронеж Воронежская область ДНР ЛНР Донбасс

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