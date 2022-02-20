Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в ходе разговора "выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе".

Как говорится в сообщении, Путин отметил, что "причиной эскалации являются провокации украинских силовиков". "Обращено внимание на происходящую "накачку" натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой "проблемы Донбасса", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов.

Вновь подчеркнуто, сообщили в пресс-службе, "что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате".

"С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран-участниц "нормандского" формата. Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса", - говорится в сообщении.

Путин "вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу".

Как добавили в пресс-службе, было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонные переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным Елисейского дворца, на который ссылается французский телеканал BFMTV, Макрон беседовал с Путиным на протяжении одного часа и сорока пяти минут. BFMTV отмечает, что лидеры обсудили "возможные и необходимые усилия по предотвращению крупного конфликта на Украине". Беседа с Зеленским продолжалась полчаса. О ее содержании президент Украины рассказал в соцсетях. Макрон беседовал с Зеленским также и накануне.

Обострение обстановки в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля.