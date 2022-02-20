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Захарова анонсировала разговор Лаврова с главой МИД Франции на 21 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом намечен на 21 февраля, сообщили в российском МИД.

"Во исполнение договоренностей Сергей Лавров готов был провести телефонный разговор с французским коллегой сегодня. Ле Дриан сегодня не смог. Соответственно, телефонный контакт запланирован на понедельник", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "много появилось трактовок итогов переговоров президента Путина и президента Макрона".

"Хотели бы обратить внимание: Всё, о чем договорились стороны в ходе росийско-французских контактов на высшем уровне, содержится в сообщении пресс-службы Кремля", - заявила Захарова.

Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон, в частности, провели "обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации".

МИД РФ Франция Сергей Лавров Жан-Ив Ле Дриан

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