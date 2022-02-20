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Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию

Более 53 тысяч жителей Донбасса уже эвакуировались в Россию
Эвакуированные жители ДНР у железнодорожного вокзала "Таганрог-1"
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Границу с РФ пересекли более 53 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса, их доставили в 101 пункт временного размещения, сообщил журналистам врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он отметил, что за воскресенье в другие субъекты РФ ушли шесть железнодорожных составов, планируется, что в понедельник их количество увеличится до пятнадцати.

Чуприян сообщил, что результаты тестов на коронавирусную инфекцию оказались примерно у 30 прибывших. За медпомощью обратилось 419 человек, из них 74 ребенка.

В свою очередь замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин отметил, что из тех, у кого тесты оказались положительными, госпитализируют только при тяжелом течении болезни, остальных помещают в обсерваторы.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Беженцев принимает Ростовская область, часть из них переправляют в другие регионы, включая Воронежскую область. Ростовской области перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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ДНР ЛНР

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