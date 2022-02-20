Курская область третьей по счету объявила режим ЧС на фоне прибытия беженцев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курской области в связи с приемом большого количества беженцев из Донбасса, сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ - Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", - сказали в министерстве.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за сложившейся обстановки в регионе. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

По данным МЧС России, к 19:00 по московскому времени границу пересекли более 53 тысяч жителей самопровозглашенных республик.

Утром в воскресенье врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что часть беженцев направят из Ростовской области в Воронежскую и Курскую. Накануне о готовности принять эвакуируемых из Донбасса заявляли власти 26 регионов.

В Воронежскую область прибыли два поезда с беженцами из Донбасса. Сначала в регионе были размещены 910 человек, на втором поезде прибыли еще около тысячи человек.