В ДНР обвинили Киев в использовании западного оружия при обстрелах Донбасса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - При обстрелах Донбасса украинская армия использует оружие западного производства, заявил в воскресенье представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Во время обстрела поселка Зайцево (южное) украинские боевики использовали 30-мм снаряды RHV-HEF к автоматическому гранатомету, производства болгарского завода "Арсенал", - сказал он журналистам.

Басурин также сообщил, что с начала текущих суток украинская сторона 29 раз открывала огонь по территории ДНР. По его словам, "из них 23 раза с применением 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, выпустив при этом 254 снаряда и мины". Также применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие, отметил он.

По его словам, всего за сутки по территории ДНР выпущено более 425 снарядов, мин и гранат, под обстрелы попали районы 16 населенных пунктов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.