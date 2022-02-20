В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о 16 обстрелах со стороны украинской армии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о еще 16 обстрелах со стороны украинской армии в воскресенье ночью.

"Со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано (еще) 16 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В сообщении отмечается, что обстрелы с украинской стороны зафиксированы в промежутке с 21:25 по 22:08 по местному времени (совпадает с Москвой - ИФ). Под огонь со стороны Вооруженных сил Украины попали населенные пункты Славяносербск, Сокольники, Желобок, Желтое, Калиновка, Углегорск и Веселая Гора.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.