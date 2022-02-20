СММ ОБСЕ посчитала число нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за сутки (18 февраля) зафиксировали 975 нарушений режима прекращения огня в Луганской области, говорится в ее ежедневном отчете.

"В Луганской области СММ зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов (59 взрывов от исходящего огня, 57 разрывов боеприпасов и 744 взрыва неопределенного происхождения)", - сказано в тексте отчета СММ от 19 февраля, опубликованного на сайте организации.

В нем отмечается, "за предыдущий отчетный период миссия зафиксировала в области 648 нарушений режима прекращения огня".

Ранее в Донецке сообщили, что двукратный рост количества обстрелов зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ за сутки.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 222 нарушения", - говорится в ежедневном отчете миссии за 19 февраля, опубликованном на ее сайте.

Обострение в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началось 17 февраля. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.