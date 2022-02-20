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Поезд с эвакуированными из Донбасса прибыл в Курск

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Поезд с порядка тысячью беженцев из ДНР и ЛНР прибыл в Курск, сообщил комитет информации и печати региональной администрации.

"В Курск прибыл поезд, который доставил беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. На нем приехали около тысячи человек, из них - 200 детей-сирот", - говорится в сообщении.

Прибывших разместят в школе-интернате № 4 в Курска, Клюквинской и Дмитриевской школах-интернатах.

Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения. Они находятся в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах.

Курск ДНР ЛНР

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