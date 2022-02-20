Третий поезд с более 500 беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Третий поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Воронеж в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Воронежскую область транзитным поездом из Ростовской области прибыл 521 беженец - женщины, дети, мужчины пожилого возраста. Прибывших отправляют на автобусах в пункты временного размещения на территории муниципальных районов области. Далее состав следует в Курск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первые беженцы - около 1 тыс. человек из самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли на поезде в Воронеж в воскресенье утром. Днем на вокзал в Воронеже приехал второй поезд с еще порядка 1 тыс. пассажиров.

Власти Воронежской области заявили, что регион полностью готов к приему беженцев. В области развёрнуты 42 пункта временного приёма на 4502 места.

Из-за растущего потока прибывающих людей из ДНР и ЛНР в Воронежской области введен режим ЧС.