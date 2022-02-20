О готовности принять более 28 тыс. жителей Донбасса сообщили 30 субъектов РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 250 пунктов временного размещения развернули в 28 субъектах России для приема беженцев с территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Всего о готовности к принятию жителей ЛДНР в настоящее время заявили 30 регионов РФ.

Как сообщалось, за последние сутки из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом было доставлено около 2 тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов.

Власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек.

Из-за растущего потока прибывающих людей из ДНР и ЛНР в Воронежской, Ростовской и Курской областях действует режим ЧС.