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Волгоградская область разместила первые 433 человека из Донбасса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Волгоградская область приняла первую партию беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в регион по железной дороге в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба обладмина.

"433 беженца, 166 из которых - дети до 14 лет, в том числе 9 малышей до года, прибыли 20 февраля на территорию Волгоградской области. Для них подготовлены пункты временного размещения в волжских гостиницах "Ахтуба" и "Спорт-отель", санатории "Ахтуба", а также в гостинице "Старт" в Волгограде", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Зины Мержоевой, все беженцы будут обеспечены питанием, каждому предоставят медпомощь, а также ПЦР-тестирование, в том числе будет оказана помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС. Мержоева подчеркнула, что резерв мест в пунктах временного размещения будет наращиваться в зависимости от количества пребывающих. По данным пресс-службы, сегодня в регион прибыли в основном женщины, дети и пожилые люди.

Ранее сообщалось, что в субботу губернатор Андрей Бочаров ввёл на территории региона режим повышенной готовности. При администрации области создан оперативный штаб, который будет заниматься вопросами приема жителей Донбасса.

Власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тысяч человек. Из-за растущего потока прибывающих людей из ДНР и ЛНР в Воронежской, Ростовской и Курской областях действует режим ЧС.

В субботу из Ростовской области в Воронежскую, Курскую и Волгоградскую область отправлены пять поездов с 4 340 жителями Донбасса.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Волгоградская область ДНР ЛНР

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