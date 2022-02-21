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Саратовская область введет режим ЧС из-за ситуации с беженцами из ЛНР и ДНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отдал поручение ввести режим ЧС на территории региона в связи с организацией размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Нина Попова в понедельник.

"Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территорию региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный ответственный. Министерству здравоохранения дано поручение обеспечить все необходимое медицинское сопровождение беженцев, министерству образования - организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска", - уточнили в пресс-службе губернатора.

Как сообщалось, в Саратовской области был создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР, который возглавил председатель правительства Роман Бусаргин.

Регион готов принять 500 беженцев.

Ранее почти все регионы Поволжья заявили о готовности оказать помощь жителям, эвакуированным из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Власти регионов сообщали, что готовы разместить у себя от 500 до 1000 человек, а также сформируют перечень вакансий для них. В некоторых городах организован сбор помощи беженцам.

Кроме того, Нижегородская область в выходные отправила в Ростов-на-Дону первые два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донбасса.

Режим ЧС в связи с ситуацией с беженцами ввели в Пензенской, Ростовской, Воронежской и ряде других регионов.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Саратовская область ДНР ЛНР

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