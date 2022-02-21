Пензенская область ввела режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко своим постановлением ввел в регионе с 21 февраля режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщил телеграм-канал правительства региона.

"Введение режима связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи", - говорится в сообщении.

В связи с ЧС в области будет обеспечена оперативная деятельность органов местного самоуправления по вопросам организации пребывания в регионе эвакуированных.

Министерству социальной защиты губернатор поручил "обеспечить первоочередное жизнеобеспечение прибывших лиц в пунктах временного размещения, в том числе условия проживания и питания", Минздраву - их медосмотр и тестирование на коронавирус.

Предполагается также, что для детей беженцев будут найдены места в детских садах и организовано школьное обучение.

Первым из регионов России режим повышенной готовности, а затем режим ЧС в связи с прибытием эвакуированных жителей Донбасса ввела Ростовская область. Затем режим ЧС ввели Воронежская и Курская области.

На вечер 20 февраля в МЧС сообщили, что готовность принять беженцев из Донбасса выразили 30 российских регионов.