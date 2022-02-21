Мурманская область объявила о готовности принять 300 беженцев из ДНР и ЛНР

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мурманская область готова принять 300 беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.

Чибис добавил, что заместитель губернатора Юрий Сердечкин возглавит специальный штаб, который займется работой по приему беженцев из ЛНР и ДНР.

Как сообщалось, в пятницу Чибис сообщил, что Мурманская область готова принимать беженцев из ДНР и ЛНР.

В пятницу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, в первую очередь женщин, детей и людей пожилого возраста, эвакуируют в Ростовскую область России из-за роста напряженности в регионе.

По его словам, "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан", эвакуированные будут "обеспечены всем необходимым".

Позже глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал население покинуть территорию ЛНР, а также поручил руководству республики обеспечить эвакуацию на территорию Российской Федерации.

Накануне все стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разграничения. Кратно увеличилось число обстрелов. Есть пострадавшие.

Всего в 2014-2016 годы Мурманская область приняла свыше 5,2 тыс. вынужденных переселенцев из Украины, среди которых были 1,6 тыс. несовершеннолетних. Более 2,7 тыс. переселенцев обратились в региональный комитет по труду и занятости населения за помощью в трудоустройстве, почти 2,4 тыс. человек нашли работу при содействии комитета.