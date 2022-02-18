ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Луганской народной республики начали эвакуировать в Россию жителей прифронтового города Кировска.

Ранее в пятницу началась эвакуация мирного населения из Донецкой народной республики, там собирались начать с детей-сирот.

Лидеры обеих республик перед этим объявили о срочной эвакуации стариков, женщин и детей из соображений безопасности по договоренности с российской стороной. Ростовская область запросила помощи у федерального центра, президент Владимир Путин распорядился принять беженцев и выплатить им по 10 тысяч рублей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отдал распоряжение о создании оперативного штаба по работе с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР, сообщил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Оперативный штаб уже организован, губернатор отдал соответствующее распоряжение, он уже работает в эти минуты. Сейчас на территории Донбасса начинается погрузка детей из детских домов, школ-интернатов, для того чтобы везти их в Ростовскую область. Штаб работает, проблем нет, существует только проблема отлаживания действий с федеральным центром, потому что если будет огромное количество людей, то необходимо содействие федеральных структур, чтобы они оперативно пересекали границу, нужно будет планировать места размещения дополнительные", - сказал Водолацкий.