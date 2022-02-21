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Липецкая область примет беженцев из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Несколько сотен беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик прибудут в Липецкую область, сообщает пресс-служба администрации региона в понедельник.

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"Пять пунктов временного размещения, рассчитанные в общей сложности на 750 человек, готовы в Грязинском, Задонском и Тербунском районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что жители Донбасса будут обеспечены питанием, постельным бельём, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты.

Все прибывшие будут протестированы на коронавирус. В пунктах размещения с ними будут работать волонтеры и психологи.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию

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Липецкая область Донбасс ДНР ЛНР

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