Липецкая область примет беженцев из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Несколько сотен беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик прибудут в Липецкую область, сообщает пресс-служба администрации региона в понедельник.

"Пять пунктов временного размещения, рассчитанные в общей сложности на 750 человек, готовы в Грязинском, Задонском и Тербунском районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что жители Донбасса будут обеспечены питанием, постельным бельём, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты.

Все прибывшие будут протестированы на коронавирус. В пунктах размещения с ними будут работать волонтеры и психологи.